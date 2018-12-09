Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü kutlaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyaret ettiği Engelsiz Çocuk Evi'nde kalan öğrencilerden Ayşe Nisa'nın doğum gününe katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üzerinde Ayşe Nisa'nın fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasını Ayşe Nisa ile kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra tüm çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Otizmli, down sendromlu ve farklı gelişen çocuklar için açılan Engelsiz Çocuk Evi'nde sık sık çocuklarla bir araya geldiğini belirten Başkan Çelik, çocukların daha sosyal olabilmeleri için doğum günü ya da benzeri etkinlikler yaptıklarını kaydetti.