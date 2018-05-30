Engellilerin Vali Akın'ı ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği üyeleri, görevine yeni atanan Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyesi engellilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Akın, gönüllerde ayrı ve özel bir yeri olan engellilere her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Toplumda engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak gerektiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki her birey bir engelli adayıdır. Bundan dolayıdır ki engelli kardeşlerimize hoşgörü ile yaklaşmalı, hayatın her alanında onlara yardımcı olmalıyız. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için gereken desteği vermektedir. Bizler de onlarla sık sık bir araya gelerek, sosyal birer birey olmalarını sağlamak adına çalışmalar yapmaktayız. Engellilerimizi topluma kazandırmak, onları hayata hazırlamak ve sosyal yaşama uyum sağlamaları konularında projelerimiz devam ediyor. Engelli çocuklarımızı sabırla ve büyük fedakarlıklarla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum."

Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan da kendilerine destek olan devlet yetkililerine teşekkür etti.



