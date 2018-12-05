Engellilerin çektiği fotoğraflar sergileniyor

ANKARA(AA)- Çankaya Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ve engellilerin çektiği fotoğrafların yer aldığı "Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol" isimli sergi, 11 Aralık'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) görülebilecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin çektiği fotoğraflar, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sergiye dönüştürüldü. "Sessizliğime Değil Gülüşüme Ortak Ol" isimli fotoğraf sergisi, Engelsiz Fotoğrafçılar Derneğinin (ENFOD) girişimiyle Ankara'daki engelli okulları ile Muğla'nın Datça ve Malatya'nın Arapgir ilçelerinde yapılan atölye çalışmalarından oluşuyor.

- 11 Aralık'a kadar gezilebilecek

Çankaya Belediyesinin desteğiyle bir araya gelen kurum ve kuruluşlar, sergiyi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Ç’engel Kafe, Ç’engel Atölye, ENFOD, Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yıldız Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu, Datça Engelim Olmayın Derneği, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mamak Ege İlkokulunun dahil olduğu proje kapsamında çocukların gözünden objektife yansıyanlar, sergiyi gezen sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Sergide Malatya Arapgirli çocukların fotoğrafları da yer aldı.

Sergi, 11 Aralık’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Salonu’nda gezilebilecek.