Engellilerin bir günlük polislik heyecanı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesince belirlenen 2 kişinin hayallerini gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, Engelliler Haftası kapsamında Dernek Şube Başkanı Cafer Eşen'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında zihinsel engelli Ali İhsan Zeybeker (23) ile İlker Akyol (47), bir gün de olsa polis olma hayallerini Emniyet Müdürü Dinç'e iletti.

Bunun üzerine Dinç'in talimatıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak Zeybeker'i motosiklete, Akyol'lu ise ekip aracına bindirip, bir süre kent merkezinde gezdirdi.

Engelliler, hatalı parklar konusunda sürücülerin uyarılması konusunda polis ekiplerine yardımcı oldu.