Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

SİVAS (AA) - Sivas'ta 55, Yozgat'ta 18 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sivas'ta sabah saatlerinde 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Eğitimin sonunda kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Törende bir konuşma yapan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere birliklerine gelen engellilerin yemin törenine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erbakan, törene Türkiye Cumhuriyeti4ni temsilen şanlı al bayrağın, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını asil vatana feda eden bütün şehitlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun kahraman silah arkadaşlarının şahit olduğunu belirtti. Erbakan, "Bu yeminin teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsaldır ve elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiği yemininize bağlı kalacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi.

Program sonunda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, temsili askerliklerini tamamlayan engellilere terhis belgelerini takdim etti.

Törene, temsili askerlik yapan engellilerin aileleri ve Mehmetçikler de katıldı.

- Yozgat

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 18 engelli, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.



İl Jandarma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerini tamamlayan engelli askerler, yemin etti.

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftası'nda icra edildiğini söyledi.

Yeşilyurt, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı.

Törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, askeri personel ve engelli yakınları katıldı.

