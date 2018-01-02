Engellilere yönelik sabun üretim kursu açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından engellilere yönelik "Mis Sabun Üretim Kursu" açıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, engellilerin meslek sahibi olmalarını sağlayarak sosyal hayata daha etkin katılımlarını amaçlayan kursun açılışı yapıldı.

Engellilere yönelik bir ilk olma özelliği taşıyan kurs Sivas Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi işbirliğinde hazırlandı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde düzenlenen mis sabun üretim kursunun açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Rektör ve Belediye Başkanı Danışmanı Prof.Dr. Recep Toparlı, kurs eğitmenleri ve engelli kursiyerler katıldı.

Programda konuşan Özaydın, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın engellilere büyük önem verdiğini belirterek, "Bize destek olan diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Engelli bireylere meslek kazandırmak ve onların ürettiklerini kazanca dönüştürdüklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise engellilerin hayatın merkezinde yer aldığını ve belediyenin engelli bireylerle ilgili yapılan çalışmalarda öncü olduğunu vurgulayarak, "Bizler de İŞ-KUR olarak engelli bireylerimizin hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam edilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toparlı da kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Görme engelli eğitmen Selman Devecioğlu, engellilerin hem üretim yapması, hem de ürettikleri ürünleri satarak gelir sağlaması amacıyla bu kursu açıklarını kaydetti.

İlk etapta 20 kursiyerin katıldığı kurs, iki ay boyunca devam edecek. Kurs sonrasında el becerilerini geliştiren engellilere sertifika verilecek.