Engellilere hipoterapi uygulaması yapıldı

SİVAS (AA) - Engelliler Haftası nedeniyle Sivasspor Binicilik ve Atlı Cirit Tesisleri'nde hipoterapi uygulaması yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda özel gereksinimli bireylere yönelik at üzerinde hipoterapi uygulandı.



Fiziksel, zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanılan bir tedavi stratejisi olan hipoterapi uygulaması ile özel gereksinimli bireyler keyifli zaman geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları kaydetti:

"Asıl olan insanın kalbidir. Çocuklarımızın yüreklerine o kadar büyük sevgi aşılayalım ki hiç kimsenin etniğine, bedensel eksikliğine bakmasın. Sevgiyle, kalbiyle hayata baksın. Devletimiz, özellikle engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacı ve sıkıntılarına derman oluyor. Bu hafta da onların haftası. Onların sosyalleşmesi için tüm gayretler gösteriliyor. Bir devlet, vatandaşına verdiği değer kadar güçlüdür. Asıl olan kalptir. Rabbim herkesin kalbine sevgiyi, aşkı ve muhabbeti versin."