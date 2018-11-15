"Engellilere her türlü destek veriliyor"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engelli vatandaşların hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, bu yıl hizmete açılan Özel Yaşam Kırşehir Bakım Merkezini ziyaret ederek kurum müdürü Ömer Ali Öz’den bilgi aldı.

Merkezde incelemelerde bulunan ve engellilerin hazırladığı gösteriyi izleyen Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, engellileri topluma kazandırmak ve onların sosyal yaşama uyumlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özel Yaşam Kırşehir Bakım Merkezinde 51 engelliye hasta bakım hizmeti verildiğini ifade eden Akın, şöyle devam etti:

"Personelimiz engelli bakımını bir iş olarak görmekten ziyade bakıma muhtaç insana bakmanın verdiği manevi hazzı hissetmelidir. İnsan bakımı zordur, ancak bakıma muhtaç insana hizmet etmek aynı zamanda sevaptır. Bunu böyle kabul etmeli, hizmetler bu doğrultuda yapılmalıdır. Önemli olan zor şartlara uyum sağlamaktır. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermektedir. Bizler de düzenlenen programlarda onlarla sık sık bir araya gelerek, onların sosyal birer birey olmalarını sağlamak adına çalışmalar yapmaktayız. Engelli vatandaşlarımızla sabırla ve büyük fedakarlıklarla ilgilenen kurum yöneticilerine ve bakıcılarına teşekkür ediyorum."

Milli istihdam seferberliği kapsamında Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolüne (MEGİP) göre bu kuruluşta 12 kursiyerin Destek Elemanı Kursu gördüğünü belirten Akın, "İmzalanan bu protokolün amacı, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Açılan kurslar istihdam sağlanması açısından önemlidir. İmzalanan bu protokol kapsamında burada uygulamalı eğitim alan 12 kursiyerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.











