Engellilerden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan engelliler, Vali Akın'ı ziyaret erek sorun ve taleplerini iletti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın'ı makamında ziyaret eden engelli vatandaşlar, Engelliler Haftası faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Vali Akın, ziyarette yaptığı açıklamada, engelliliğin yalnızca engellileri değil, tüm kesimleri yakından ilgilendiren toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Hiçbir engelin başarıya giden yola engel olamayacağını vurgulayan Akın, "Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nın asıl amacı, engellilerimizin sorunlarına, yaşadıkları sıkıntılara vurgu yapmak, dikkat çekmek ve toplumda bu konularda farkındalık oluşturmaktır. Devletimiz engelli vatandaşlarımıza gereken desteği vermekte, ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılık artmış, engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler kat edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Akın, sosyal devletin gereği engellilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimizde engellilerimizin hayatının kolaylaştırılması, sorunlarının en aza indirilmesi noktasında ilgili kurum ve derneklerle iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz. Engeller aslında bedende değil, kafadadır. Kafadaki engelleri ne zaman kaldırabilirsek, bedensel engelin bir engel olmadığını o zaman göreceğiz. Bedensel engelli olup da hayatlarında sporda, sanatta, edebiyatta, eğitimde, siyasette, iş dünyasında çok iyi yerlere gelmiş insanlar var. Demek ki engel başarının önünde bir engel değil. Yeter ki isteyelim, azimli olalım, gayret gösterelim. Bu haftalardaki maksat da bunları ön plana çıkarmaktır. Bu düşüncelerle toplumsal hassasiyeti artıracağını düşündüğüm Engelliler Haftası’nı kutluyor, engelli kardeşlerimizin ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğumuzu belirtiyorum. Tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Akın, konuşmasının ardından engellilerin sorun ve taleplerini dinledi.