Engelliler sergi açtı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Engelliler Haftası nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler tarafından yapılan resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Eski askerlik şubesi binasında düzenlenen serginin açılışında konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, çalışmalarda engellilerin el emeği göz nuru olduğunu belirterek, serginin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, "Bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan engellilerimize her zaman sosyal hayatın içerisine dahil olarak mutlu bir şekilde çalışmalarını temenni ediyoruz. Bugün burada onların yaptığı el ürünleri sergisini açtık. Birilerinin belki çok rahat yaptığı ürünleri bizim arkadaşlarımız daha uzun bir zamanda ortaya çıkarıyor. Bu, azmin bir göstergesidir." dedi.

Sergide engelliler tarafından yapılan ahşap yakma, rölyef, yağlı boya tabloları, hat sanatı ve işlemeler sergilendi. Serginin 3 gün boyunca açık kalacağı, sergiden el edilen gelirin engellilere verileceği belirtildi.



