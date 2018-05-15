"Engelliler imkanlardan daha fazla yararlanmalı"

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu, 50 binden fazla engelli memur olduğunu belirterek, engellilerin fırsat ve imkanlardan olabildiğince daha fazla yararlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Devecioğlu, sendika binasında Engeliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, engelli vatandaşların kendilerine ayrılan belirli gün ve haftalarda değil, her zaman hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de 10 milyonu aşkın engelli ve 50 binden fazla engelli memur olduğunu kaydeden Devecioğlu, "Temennimiz engelli vatandaşlarımızın fırsat ve imkan eşitliğinden olabildiğince daha fazla yararlanması. Engelli kardeşlerimizin evinden işine rahatlıkla gidebilmesi, iş yerinde bağımsız hareket edebilmesi için yolların ve kamu binalarının erişebilir olması." dedi.