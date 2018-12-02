Engelliler ile empati kurmaya çalıştılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oluşturulan özel parkurlar, engellilerle empati kurulmasını sağladı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gönüllüsü Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi bahçesinde "engelli parkuru" kurdu.

Engellilerin yaşadığı zorlukların örneklendiği parkurda, katılımcılardan ilk olarak tekerlekli sandalye ile rampa çıkması istendi. İlk parkuru tamamlayanlardan daha sonra gözleri bağlanarak engelleri geçmesi beklendi. Son parkurda da koltuk değnekleriyle merdiven çıkmaya çalışan katılımcılar, engellilerle empati kurdu.

Katılımcıların parkurda oldukça zorlandığı gözlendi.

Bu arada CÜ Turizm Fakültesi öğrencileri de bir engelliye akülü araba alma hedefiyle açtıkları stantta, ev yapımı pasta ve kurabiye çeşitleri satışa sundu.