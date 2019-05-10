Engelliler Haftası kutlamaları

YOZGAT (AA) - Sorgun Engelliler Umut Derneği, Engelliler Hatası nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Sorgun Kaymakamlığı önünden başlayan ve Engelliler Derneği’ne kadar devam eden yürüyüşte engelliler, aileleri ve Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri, engellilerin yaşam mücadelesini anlatan pankart taşıdı.

Yürüyüş sonrası konuşan Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Yaşamlarında bir takım engeller olsa da bu engelleri bir şekilde aşacaklarını ifade eden Özdemir, "8'incisini düzenlediğimiz geleneksel engelliler yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyoruz. Biz engelli olmayı sorun etmiyoruz. Asıl bizi görmeyenleri engelli olarak görüyoruz. Çünkü biz engelli olsak ta kendi işlerimizi takip edebiliriz. Bizlere iş imkanı sağlasınlar. Bizler de evimize ekmek götürebilelim." dedi.

Araç sahiplerinin kaldırımların kendileri için açılan yerleri işgal ettiğini vurgulayan Özdemir, "Tekerlekli sandalye ile camilere giden kardeşlerimizin bu şekilde camiye girme şansları yok. Dolayısıyla dışarıda, soğukta kılıyorlar. Sayın Müftümüzden ve büyüklerimizden rica ediyoruz. Bazı camilerin yanına küçük mescitler yaparak bu sorunu çözebilirler."

Yürüyüşe, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, engelliler ve aileleri katıldı.