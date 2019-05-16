ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri gösteri sundu.

Okul Müdürü Satılmış Pürlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Geçmişte engellilerin kapalı duvarlar arkasında yaşamlarını sürdürdüğünü, son dönemde hem devlet hem de insanlar tarafından engellerin ortadan kaldırıldığını aktaran Pürlü, "Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihi değildir. Her sağlıklı insan bir engelli adayı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu nedenle engelli bir insanı aciz görmek insanlığa karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olacaktır." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Kaçar ise engelli annesi olmanın zorluklarından bahsederek, her şeye rağmen çocuklarını çok sevdiklerini kaydetti.

Konuşmaların sonunda öğrenciler, tiyatro ve müzikal gösterisi sundu. Gösteri, katılımcılardan beğeni topladı.