SİVAS (AA) - Sivas'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okulu Koordinatörlüğünde 8 okulda eğitim gören ilköğretim ve lise özel eğitim öğrencileri etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, öğrencilerle Atatürk Kültür Merkezi ek binasında etkinlik kapsamında düzenlenen resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Savaşçı, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı, "Valimizle, belediyemizle ve üniversitemizle her zaman sizlerin yanındayız, her zaman dertlerinizle ilgileniyoruz, siz hiçbir zaman yalnız değilsiniz, sizlerle beraberiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde "Palyaço", "7 yöre 7 oyun", "Hayat bayram olsa" ve "Mektepli" adlı oyunları sergiledi.

Özel çocukların "Duymadan da çalabiliyoruz", "Mehter marşı" ve "İstiklal Marşı" gösterileri de beğeni topladı.

Etkinliği izleyen velilerin duygulandıkları gözlendi.

Savaşçı, Tan ve Toparlı, 32 özel öğrenciye mezuniyet diplomalarını verdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Dekdaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.