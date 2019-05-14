KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen programda konuşan Günaydın, engel tanımayan bireylerle beraber olduklarını söyledi.

Son yıllarda engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için önemli imkanların sunulduğunu anlatan Günaydın, "Kamuda çalışan engelli bireylerin istihdamında önemli adımlar atıldı. Beş bin civarında olan istihdam sayısı 50 binlere çıkmış durumda. Özel sektörün de bu kardeşlerimizin işe alınmasında gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. Bizler sadece engelli kardeşlerimizi değil, onların ailelerini de düşünmek zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Etkinlikte emeği geçenlere teşekküre ediyorum." diye konuştu.

Ramazan ayında berber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise sevincin paylaştıkça çoğaldığını kaydetti.

Program çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.