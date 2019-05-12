KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli, mesajında, spordan eğitime, sivil toplumdan iş dünyasına kadar hayatın tüm alanlarında, yaşanan zorluklara rağmen, engellilerin sergiledikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılması gerektiğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"2002'de başlayan AK Parti hükümetleriyle birlikte 'engelli' kavramı sivil toplum kuruluşları ve devlet nezdinde ilk kez muhatap alınan konular arasına girdi. 2005'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de ilk defa engellilere yönelik kanun çıkarılmasıyla, eğitimde, sağlıkta, istihdamda, fırsat eşitliği sağlanması için çalışmalar yapıldı. Engelliye bakış açısını kökten değiştirerek, 'yardım' değil 'hak' eksenli bir anlayış oluşturuldu. 'Engelsiz bir Türkiye' hedefimize ulaşabilmek için yola durmadan devam ediyoruz. Bu vesileyle ülkemiz ve dünyadaki engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin Engelliler Haftalarını kutluyorum."

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise toplumun ayrılmaz parçası olan engellilerin sorunlarının çözümü, haklı beklentilerinin üretken ve katılımcı bir yaşam sürmeleri amacıyla gereksinimlerinin karşılanması noktasında herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Engellileri toplumdan dışlamak yerine, onlara her fırsatta yardımcı olunması gerektiğinin altını çizen Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal devlet ilkesiyle yaşlı genç, engelli engelsiz tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetilmeksizin eşit imkanlar ve faydalar sağlanmalıdır. Birey olarak, engelli vatandaşlarımızı toplumdan dışlamak yerine, onlara yardımcı olmak, her zaman ihtiyaç duydukları sevgi ve şefkati göstermek ve herhangi bir eksiklik hissetmeden yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden olmalıdır. Bilinmelidir ki herkes, her şeyden önce insandır. Unutmayalım ki engelli olmak bir tercih değildir ve herkes engelli adayıdır. Engellerin ortadan kalktığı bir dünya arzusuyla, bütün engelli yurttaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum."







