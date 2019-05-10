KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, engellilerin sadece belirli günlerde gündeme gelmesini doğru bulmadığını aktardı.

Öztürk, "Esasen yılın 365 günü, gerek kamu spotlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları vasıtasıyla engelli vatandaşlarımızın sorunları sürekli gündemde tutulmalı ve buna yönelik çözüm önerileri hayata geçirilmelidir. Halen engelli bireylerimizin toplumda eşit şekilde yer alabilmeleri için başta ulaşım, eğitim, spor gibi alanlarda aksaklıklar giderilememiştir. Engellilerimizin hayata mutlu ve sağlıklı bakabilmesi, gelecek planlarının güçlenmesi adına atılması gereken tüm adımları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.