Engelliler Haftası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10-16 Mayıs Engeliler Haftası münasebetiyle Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) tarafından "Engeliler Sanat Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan ASOS Başkanı Kadircan Gökalp, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası olduğunu, hafta boyunca engellilerin sorunlarını kamuoyunda duyurmak için etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu hafta da engellilere yardımcı olma bilincinin topluma aşılanması için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Gökalp, "Engelliler yaşamların sürdürebilmek için çalışmak ve gelir sağlamak zorunda. Engellilere acımak, onlara bakarak duygulanmak soruna çözüm getirmez. Biz engellilerin de yapabileceği işler vardır. Bizlere yardımcı olmak adına çalışabileceğimiz alanlarda iş verilmesi gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından Özel Çocuklar Ritim ve Mehter Takımı müzik dinletisi ile devam eden etkinlik Bedensel Engelliler Sanat Eğitim Merkezi Tiyatro ekibinin sahnelediği oyun ile sona erdi.

Etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ve vatandaşlar katıldı.