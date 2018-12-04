Engelliler Günü'nde başkanlık koltuğuna oturdu

KONYA (AA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Akşehir Özel Umut Bakım Merkezinde tedavi altında bulunan engellilerden oluşan bir grup ve idarecileri Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti

Ziyarette Başkan Akkaya koltuğunu 19 yaşındaki engelli Aliye Akyüz’e bıraktı.

Başkanlık koltuğuna oturan Akyüz, engelliler için akülü araç, tekerlekli sandalye yardımları ve engelliler için iş imkanları istedi.



Başkan Akkaya da engelli vatandaşlar için hizmet ve proje üretmeye devam ettiklerini söyledi.

“Daha önce Akşehir Belediyesi olarak akülü engelli aracı dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Aliye başkanımızın bu isteğini yerine getirmek için çalışmalara tekrar başlayalım. Bir de iş imkanı noktasında tabi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda her kurum çalıştırdığı personel sayısının belli bir oranında engelli kardeşimizi çalıştırmak zorundadır. Onların ayakta kalabilmesi, sosyal hayata tutunabilmeleri için devletimizin, belediyelerimizin ve ilgili bakanlığımızın destekleri hep devam etmektedir."

Başkan Akkaya ziyaret sonunda Akyüz’e, Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini armağan ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

