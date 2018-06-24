Engelli taşıma aracı ile sandıklara taşınan vatandaşlar oylarını kullandı

Nevşehir’de engelli vatandaşlar, Nevşehir Belediyesinin engelli taşıma aracı ile evlerinden alınarak oylarını kullanacakları okullara götürüldü.

Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki engelli Aşır Yüksel, oy kullanmak için Nevşehir Belediyesine yaptığı müracaatın ardından bu sabah engelli taşıma aracı ile evinden alınarak oy kullanacağı Damat İbrahim Paşa Ortaokuluna götürüldü. Burada Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından oy kullanacağı salona götürülen Aşır Yüksel, oyunu kullanmasının ardından yeniden belediye ekipleri tarafından evine götürüldü.

Engelli taşıma aracı olmasa oyunu kullanmayacağını ifade eden Yüksel, böyle bir hizmet sağlanarak vatandaşlık görevini yapmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Yüksel, “1 yıldır engelliyim. Bir kadın bize, ’Belediyeye dilekçe verin oy kullanmak istiyoruz ama engelliyim diye’ dedi. Eşim de belediyeye müracaatta bulundu. Böyle bir uygulamadan çok memnunum. Allah razı olsun. Bu araç olmasa oy kullanmaya gelmeyecektim” dedi.

Aşır Yüksel’in eşi Mualla Yüksel de, “Belediyeye gittim ve belediyeden yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Bugün de belediye tarafından gönderilen araç ile oyumuzu kullandık. Bu araç olmasaydı eşim de, ben de oy kullanmayacaktık” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2018, 13:09