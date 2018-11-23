Engelli parkı yapım çalışmaları

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde 3 bin 89 metrekarelik alanda inşa edilmeye başlanan Engelliler Parkı’nda çalışmalar sürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, yaptığı açıklamada, park tamamlandığında engellilerin engellilerin rahat kullanacağını ve içinde çeşitli aktiviteler yapabileceğini söyledi.

Parkın Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı kapsamında, yüzde 95 hibe desteğiyle yapıldığını aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Engellerin Kaldırılması Projesi için yapılan parkımızda çalışmalar devam ediyor. TANAP tarafından görevlendirilen kontrolör grubu ile parkın son durumunu inceledik ve çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Proje kapsamında, 3 bin 89 metrekarelik alan üzerinde yapılan parkımızda engellilerin rahatlıkla kullanabileceği alanlar içerisinde çok amaçlı spor sahası, amfiteatr, çocuk oyun alanları, fitness alanı, kameriyeler ve süs havuzları bulunuyor. Çalışmaların bu durumda gitmesi ve havaların da elvermesi durumunda parkımızı bu yıl tamamlamayı düşünüyoruz."