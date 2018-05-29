Engelli Palaz'ın akülü araba sevinci

KONYA (AA) - Seydişehir Ümit Çocukları Engelliler Derneğince Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan bedensel engelli Menevşe Palaz'a akülü araba hediye edildi.Ümit Çocukları Engelliler Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, engellilerin rahat yaşamasını sağlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Engellilerin hak ettiği ortamı hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Yalçınkaya, "Bizler engellilerin yaşamını kolaylaştırmak anlamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teslim ettiğimiz akülü aracımızın Menevşe kardeşimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık o da yaşamın içerisinde olacak." diye konuştu.Palaz (30) ise Değirmenci Mahallesi'nde yaşadığını dile getirerek, "İnsan 'ne oldum?' değil, 'ne olacağım?' demeli. Tüm ömrümü normal bir insan olarak sağlıklı bir şekilde geçiriyordum. 6 yıl önce at arabası kazası geçirdim. Hayatım karardı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, belden aşağım felç oldu, sakat kaldım. O günden bu yana, hayatımı eşim Mehmet ve 2 çocuğumun yardımıyla sürdürüyordum. Dernekten akülü araç talep ettim. Onlar da da sağ olsun bu isteğimi kırmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

