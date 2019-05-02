Engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

ANKARA (AA) - Mamak Halk Eğitim Merkezi'ndeki engelli kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Abidinpaşa Aile Merkezi’nde gerçekleşen sergide 50'yi aşkın ürün sergilendi.Özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Özel çocuklarımıza fırsat verilince nelerin üstesinden geldiklerini, ortaya çıkardıkları eserleri görüyoruz. Bize düşen ise onlara destek olmak, yollarını açmak ve engelleri kaldırmak. Onların yaşam şartlarını kolaylaştırmak hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk. Bu bilinçle Mamak’ta yaşayan engelli vatandaşlarımız için hayatı daha kolay hale getireceğiz." dedi.