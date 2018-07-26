Engelli öğrencilerin hünerleri görücüye çıktı

AKSARAY (AA) - Aksaray Engelli Bakım Rehabilitasyon Merkezince hediyelik eşya sergisi açıldı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesindeki Aksaray Engelli Bakım Rehabilitasyon Merkezine devam eden engellilerin, el emeğiyle yaptıkları eşyalar, bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez de sergiyi ziyaret ederek, satışa sunulan ürünleri inceledi.

Rehabilitasyon merkezine devam eden 30 gencin öğretmenleriyle çok güzel eserler ortaya çıkardığını ifade eden Pekmez, sergideki ürünlerin fiyatlarının da çok uygun olduğunu ve tüm Aksaraylıları pazar gününe kadar açık kalacak sergiye davet etiğini söyledi.

Pekmez, sergiyi ziyaretinde merkezde kalan ve yazdığı şiirleri kitap olarak bastırılan Talip Kaya ile bir süre sohbet etti.



Kaya, şiir kitabını imzalayarak Yeşim Pekmez'e takdim etti.

Pekmez'e sergiyi ziyaretinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü İsrafil Aktürk de eşlik etti.