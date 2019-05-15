Engelli öğrencilerin fidan dikme etkinliği

KONYA (AA) - Akşehir'de aralarında engelli öğrencilerinde yer aldığı bir grub öğrenci 30 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu toplulukta olduğu gibi biz engelli, engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Dileğimiz, engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır." dedi.

Kaymakam Mehmet Türk de, "Engellilik, sadece bireyin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Engelliler Haftası kapsamında Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu bahçesi önünde protokol üyelerimiz, öğretim görevlileri, öğrenciler ve engelli arkadaşlarımızla birliktegerçekleştirdik." diye konuştu.

Orta ve ağır düzeyde zihinsel engellilerin eğitildiği Nasreddin Hoca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, başlattığı projeyle, özel öğrencileri ve faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturarak, zihinsel engelli öğrencileri sosyalleşmeyi amaçlıyor.



Fidan dikimi etkinliğine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ve Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Celal Şenyiğit katıldı.

