Engelli öğrenciler ritim tutarak rehabilite olacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından engelli çocuklara yönelik ritim kursu açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde açılan kursa katılan engelli öğrencilerin, vurmalı çalgıları tanıyarak ritim duygularının geliştirilmesi ve sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetlerinin temelinde vatandaşın mutluluğunun yattığını söyledi.

Engeli olan veya olmayan özellikle çocukların yaşamın her unsuru ile bütünleşmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Boz, "Çocuklarımıza yaşama sevinci verecek, onları hayata sımsıkı bağlayacak ve sosyal hayata adaptasyonlarını arttıracak unsurların içerisinde belediye olarak hizmet üretmeye ve geliştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Çocuklar için ellerini taşın altına koymaya her zaman hazır olduklarına vurgu yapan Boz, ritim kursuna katılan öğrencilerin aldıkları eğitim sonunda neler başarabileceklerine şahit olacaklarını kaydetti.