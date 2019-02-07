Engelli öğrenciler iş hayatına kazandırılacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR tarafından imzalanan protokolle engelli öğrencilerin istihdam edilmesi sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile İŞKUR Müdürü Alim Çaycı tarafından İŞKUR İl Müdürlüğünde protokol imzalandı.

İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, protokol kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlarınca okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere İŞKUR'un engelli bireyleri işe yönlendirme, işe yerleştirme faaliyetleri ve süreçleri hakkında seminerler verileceğini söyledi.

Öğrencilerin yeteneklerine uygun doğru mesleği seçmelerini sağlamak amacıyla meslek danışmanları tarafından yönlendirme yapılacağını belirten Çaycı, "Zorunlu eğitim sürecinde ya da tamamlamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ise mesleğe yönelik beceri kazandırmayı hedefleyen özel kurslar düzenlenecek, iş yeri beceri eğitimlerinin İŞKUR ‘’İşbaşı Eğitim Programı’’ kapsamında yapmaları sağlanarak işverenler de bu konuda desteklenecek." dedi.

İşbaşı Eğitim Programı'na katılan öğrencilerin günlük 58,27 lira ödemeden faydalanacağını ifade eden Çaycı, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak paydada büyük rol üstleniyor. Tüm bilgilendirme ve seminer programları Milli Eğitim tarafından organize edilecek. Aynı zamanda özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim programları ve eğitici ihtiyaçları da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Tüm faaliyetlerin takibi ve gerekli ihtiyaç analizlerinin yapılması görevi ise müşterek oluşturulan komisyon tarafından yerine getirilecek. Böylece özel eğitim öğrencilerinin İŞKUR programları ile çalışma hayatında mesleki deneyim kazanmaları sağlanarak istihdama katılımının en üst düzeye ulaşması hedefleniyor."