Engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi

ANKARA (AA) - Engelliler Haftası kapsamında ailelerin katılımıyla düzenlenen "Özel Eğitim Şenliği"nde engelli öğrenciler, el işi ürünlerini sergiledi.

"Özel Eğitim Şenliği", Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Belediyesi organizasyonunda Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şenliğe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in yanı sıra engelli öğrencilerin aileleri de katıldı.

Şenlikte, özel eğitim merkezlerinde eğitim gören engelli öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

Mamak Belediye Başkanı Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yarılara acil şifalar diledi. Akgül, "Terörün her türlüsünü lanetlediğimiz gibi İsrail devlet terörünü de şiddetle lanetliyorum." dedi.

Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi dolayısıyla program içeriğinde değişiklikler yaptıklarını ve müzikli bölümleri iptal ettiklerini belirten Akgül, "Bu güzel yavrularımızın bir yıl boyunca yaptıkları el emeklerini sergilemelerinin, onların hayata tutunmaları anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 10-15 yıl önce belki dışarıya çıkmaları bile yadırganan, dışarıya çıkarılmayan yavrularımız, imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini güzel bir şekilde gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de engelli öğrencilerin emekleriyle ortaya çıkan çalışmaları sunmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Programa katılan Akgül, Güney ve Polat, stantları gezerek öğrencilerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Programın açılışında, engelli öğrenci ve aileleri, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.