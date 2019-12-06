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Engelli öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Hasan Uludağ'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, emniyet binasını gezdikten sonra, Toplum...
Genel 06.12.2019, 09:13
SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Okulu Müdürü Mustafa Karataş, "Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun, bizleri en iyi şekilde ağırladı. Emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.
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