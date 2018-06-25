Engelli oğlu ona hayatla mücadeleyi öğretti

KARAMAN (AA) - Karaman'da, önce diyabet hastası kızı, 9 yıldır da epilepsi hastası oğluyla ilgilenen Muhlise Erdoğmuş, rahatsızlığı nedeniyle yürüyüp konuşamayan 10 yaşındaki Hasan'ın adeta üzerine titriyor.

Hayatını hasta ve engelli iki çocuğuna adayan 45 yaşındaki Erdoğmuş'un, şu anda 22 yaşında olan kızı diyabet hastası. Ailenin diğer çocuğu 10 yaşındaki Hasan ise henüz 7 aylıkken geçirdiği havale sonrası başlayan epilepsi nedeniyle yürüyemiyor, konuşamıyor.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Hasan'ın yanından hiç ayrılmayan anne Erdoğmuş, 9 yıldır evladına bir bebek gibi bakıyor.

Anne Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 22 yaşında olan kızına 10 yaşındayken tip 1 diyabet teşhisi konulduğunu söyledi.

Kızının rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Erdoğmuş, "Okulda başarılı bir öğrenciydi. Hastalığından dolayı okulda ders aralarında süt içiyordu. Arkadaşları 'süt içiyor' diye dalga geçince okula gitmek istemedi. Şimdi kızım hastalığıyla yaşamasını öğrendi." diye konuştu.

- "Özel mamayla besliyoruz"

Diğer evladı Hasan'ın ise 9 yıldır epilepsi hastası olduğunu anlatan Erdoğmuş, şöyle konuştu:

"Hasan doğduğunda çok hareketli bir çocuktu. 7 aylık olmadan yürüdü, konuşmaya başladı. Aşırı hareketli, hiperaktif bir çocuktu. Doktorlar gelişimini kontrol altına almak için bir tedavi başlattı. Bu tedavinin düzenli bir şekilde sonlandırılması gerekiyormuş. Biz tedavisini birden kesince Hasan havale geçirdi. Beyin oksijensiz kalmış. O zamandan bu yana böyle. Her yere gittik. İmkanlarımızı seferber ettik. Ancak tam bir tedavisi olmadı. Şimdi yürüyemiyor, konuşamıyor. Ara sıra nöbet geçiriyor, kasılıp kalıyor. Özel mamayla besliyoruz."

Erdoğmuş, oğlu için şu anda sadece epilepsi ilaçları kullandığını dile getirerek, "Tedavisi için nöbetlerinin durması lazım. Araştırdığımız kadarıyla büyük merkezlerde tedavi olabilir diye düşünüyoruz. En büyük zevki benimle vakit geçirmek ve yerde yuvarlanmak. Gözlerimizle anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "O bana Allah'ın bir hediyesi"

Hasan dünyaya gelmeden önce içe kapanık bir insan olduğuna dikkati çeken Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Ben Hasan'la yaşamaya başladım. Hasan doğmadan önce yaşamıyormuşum. Hayatın gerçeklerini çocuklarımın hastalığıyla gördüm. Daha önce kapalı bir kutu gibi içime kapanık bir insandım. Öyle yaşıyordum. Hasan ile adeta yeniden doğdum. O benim hayatıma bir nur gibi geldi. Kızımın hastalığı oğlumun hastalığı ile mücadele ederken zorluklarla savaşmayı öğrendim. Onlarla mutlu olmayı öğrendim. O bana Allah'ın bir hediyesi. Engelli çocukları olanlar, onları daha çok sevsinler. Onlardan utanmasınlar. Onlarla yaşamak daha güzel, eve kapatmasınlar. Kimseden utanmasınlar, çekinmesinler."



