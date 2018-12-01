Engelli memur alımları için tercihler başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli memur adayları için tercihler başladı.

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercih döneminin başladığını belirtti.

Adayların 7 Aralık'a kadar başvurada bulunabileceklerini aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"İlköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun ataması yapılacaktır. Adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapması gerekmektedir. Aday arkadaşlara başarılar diliyorum."