Engelli memur alımları için tercihler başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli memur adayları için tercihler başladı. AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı...

Engelli memur alımları için tercihler başladı
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ESKİŞEHİR (AA) - Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli memur adayları için tercihler başladı.

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Soner Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercih döneminin başladığını belirtti.

Adayların 7 Aralık'a kadar başvurada bulunabileceklerini aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"İlköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun ataması yapılacaktır. Adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapması gerekmektedir. Aday arkadaşlara başarılar diliyorum."

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