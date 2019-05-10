Engelli kardeşlerin gönlünden dünyaya açılan kapı: Radyo Karabalı

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, rahatsızlıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşam süren kardeşler, evlerinde kurdukları radyo kanalıyla gönüllerinden dünyaya kapı açıyor.

İlçeye bağlı Karabalı köyünde yaşayan ve kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatlarını sürdüren Kazım (39) ve Gülcan Kasımoğulları (29) kardeşler, internet üzerinden yayın yapan "Radyo Karabalı" ile yaşama tutundu.

Yardım almadan dışarıya çıkamadıkları için evde canları sıkılan kardeşlerin aklına radyo kurma fikri geldi. 2005'te kablosuz internet kanalıyla "radyokarabali.com" sitesi üzerinden radyo yayını yapmaya başlayan iki kardeş, köye gelen dönemin Kaymakamı Levent Kılıç'tan yardım istedi.

Kaymakam Kılıç'ın desteğiyle köye kablolu internet bağlanması sonucu yayınlarını daha düzenli şekilde yapmaya başlayan kardeşler, böylece dünyanın dört bir yanına seslerini duyurdu.

Radyolarında 24 saat türkü yayını yapıp, internet üzerinden gelen mesajları cevaplayan Kazım ve Gülcan Kasımoğulları, dinleyicileriyle iletişim kurarak hayata daha pozitif bakıyor.

Kazım Kasımoğulları, engelleri nedeniyle yardımsız dışarı çıkamadıklarını, evde çok sıkıldıkları için akıllarına radyo kurma fikrinin geldiğini anlattı.

İnternet üzerinden yaptıkları radyo yayınıyla dünyaya seslerini duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kasımoğulları, "Aslında radyo kurmak çocukluktan beri hayalimdi. Çocukken el radyolarıyla çok oynardım, çok radyo bozdum. O radyolarla bu işe heveslendim." dedi.

İlk zamanlar yayınlarını ücretsiz internet siteleri üzerinden yaptıklarını, daha sonra sponsor bularak lisanslı yayına başladıklarını belirten Kasımoğulları, şunları söyledi:

"Günümüzü böyle geçiriyoruz, 24 saat evdeyiz. Dünyanın her tarafına yayın yapıyoruz. Amerika, Arjantin, Brezilya'dan, Avrupa ülkelerinden dinleyicilerimiz var. İnternet üzerinden mesaj geliyor biz de yayınlıyoruz. Sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kuruyorlar. Çok onurlanıyoruz, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karabalı köyünden dünyaya açılıyoruz. Bazı dinleyicilerimiz nasıl yayın yaptığımızı görmek için yaz tatilinde bizi ziyarete geliyor."

Gülcan Kasımoğulları da radyo yayıncılığında ağabeyine yardım ettiğini aktardı.

Radyo sayesinde hayata tutunduklarını dile getiren Gülcan Kasımoğulları, "Dünyanın her tarafından istekler geliyor, sanki onlarla karşı karşıya konuşmuş gibi oluyor. Onların isteğini yayınlayınca onlar da mutlu oluyor biz de mutlu oluyoruz. Bu şekilde geçiyor zamanımız. Çok sıkılıyorduk evde, annem arada bir çıkarıp gezdiriyordu ama yetmiyordu. Bir meşgale lazımdı, biz de radyoyla çözüm bulduk. Zamanımızın tamamı radyoyla ilgilenerek geçiyor. Yurt dışından da dinleyicilerimiz var, her yerden dinleniyoruz. Sadece türkü yayını yapıyoruz." diye konuştu.

Anne Sevim Kasımoğulları ise (60) gününün çocuklarıyla ilgilenmekle geçtiğini belirterek, "Onlarla gururu duyuyorum. Radyo kurdular, onunla zaman geçiriyorlar, benim üzerime bir şey düşüyorsa ben de onu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Kasımoğulları (67) da anne baba olarak çocukları için ellerinden gelen her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.













