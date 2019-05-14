Engelli kadınlar sergi açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü himayesinde bakım ve rehabilitasyon sağlanan engelli kadınlar, el sanatları sergisi açtı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe Vali Yardımcısı Akın Ağca, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer ile diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte engelli kadınlardan oluşan grup, halk oyunları gösterileri ile müzik dinletisi sundu. Gösterinin ardından el sanatları ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.