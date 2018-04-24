Engelli hafızlar kutsal topraklara uğurlandı

KONYA (AA) - Konya'da yaşayan görme, işitme ve bedensel engelli 20 hafız, umre için kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an kurslarında okuyan, hafızlığını tamamlamış ve Selçuklu İlçe Müftülüğü organizasyonunda umreye gitme hakkı kazanan 20 engelli hafız, Meydanlı Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi.

İl Müftüsü Ali Akpınar, törende yaptığı konuşmada, engelli hafızların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

İbadetlerin herkes için adeta bir terapi fırsatı olduğunu belirten Akpınar, "Namaz öyledir, oruç öyledir, infak, hayır, hasenat öyledir. Hac da bu ibadetlerimizden bir tanesidir. Umre de ayet-i kerimede hac ile birlikte zikredilmiştir. Engelli kardeşlerimizin umreye gönderilmesi ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü o kardeşlerimiz için belki en önemli terapi fırsatıdır umre." diye konuştu.

Akpınar, bu hafızların yanı sıra İlçe Müftülüğünce, bir yılda, hafız olan 30'u kadın, 10'u erkek 40 Kur'an kursu öğrencisinin de umreye gönderileceği bilgisini verdi.

Görme engelli 58 yaşındaki Hafize Kaya da Allah yolunda hiçbir engelin olmadığını söyledi.

Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür eden Kaya, "Bugün dünyanın benim için en hoş olduğu günlerden birini yaşıyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Dilim söylemez, kalemim yazmaz, lügatım yetmez bu duyguyu anlatmaya ancak yaşayan bilir." ifadelerini kullandı.





- "Hayalden öte bir rüyaydı"

Bedensel engelli Mükiye Arslan ise böylesine güzel bir duygunun umreye gitmek isteyen bütün engellilere nasip olması temennisinde bulundu.

Umreye gitmeyi çok istediğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Hayalden öte bir rüyaydı bizim için. Çok istediğim, arzu ettiğim bir şeydi. Hayatımda hiçbir şeyi kıskanmazdım ama umre ve hac dendiği zaman çok hassas noktamdı. Şu anda o rüya gerçek oluyor. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil gerçekten. Engelli olduğumuz için bazı şeyleri aşamadık bugüne kadar. Toplum bizi anlayamadı veya biz kendimizi ifade edemedik. 'Engellidir, evinde oturmalı, hacca gidemez, ibadet yapamaz' diye düşünüldü ama hamdolsun hükümetimizin icraatları, toplumumuzun bakış açısıyla şu anda biz de umreye gidiyoruz."

Konuşmaların ardından, öğle yemeği ikram edildi.

Törene, Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, müftülük görevlileri ve umreye gidecek hafızların aileleri katıldı.