Engelli gezgin yeniden dünya turuna çıktı

İSTANBUL(AA) - Çocuk felci geçirdiği için desteksiz yürüyemeyen 56 yaşındaki Mustafa Akca, milli takımın maçını izlemek için 1993 yılında Bulgaristan'a yaptığı ilk yurt dışı seyahatinden sonra dünyayı gezmeye karar verdi.

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Akca, yaptığı birikimler sayesinde yıllık izinlerini farklı ülkeleri gezerek değerlendirdi.

Emekli olduktan sonra aldığı ikramiyesini de farklı yatırım araçlarında değerlendiren Akca, buradan elde ettiği gelir ve emekli maaşıyla dünyayı geziyor.

Bütün seyahat planlarını tek başına yapan Akca, gittiği ülkeleri de tur şirketi veya rehberlerden yardım almadan dolaşıyor.

Şimdiye kadar 50 ülkeyi tek başına gezen Akca, 200 ülkeyi görmeyi hedefliyor.

'nin her tarafını gezdim"

3 yıllık aranın ardından yeniden dünya turuna çıkmak için İstanbul Havalimanına gelen Akca, Türk Hava Yolları'nın özel hizmet kontuvarında TGS görevlilerinin yardımıyla bilet işlemlerini tamamladı.

Akca, işlemler sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir seyahat için tüm hazırlıklarını bitirdiğini söyledi.

Seyahat merakının erken yaşlarda başladığının belirten Akca, "Okulumuzun önünden Samsun yolu geçiyordu. O yoldan Doğu'ya ve Karadeniz'e giden otobüsler vardı. Onları hep seyrederim. 'Bir gün buralara ben de gidebilir miyim?' diye düşünürdüm. İlk olarak Türkiye'de Kırıkkale'ye, yurt dışında ise Bulgaristan'a gittim tek başıma. En sevdiğim yer Türkiye. Türkiye'nin her yerinin ayrı bir güzelliği var. Türkiye'nin her tarafını gezdim. 1986'da başladım gezmeye." diye konuştu.

"Afrika'ya henüz gitmedim"

Akca, dünyada ise en çok Asya ülkelerini sevdiğini dile getirerek, "Uzak Doğu'yu çok seviyorum. Şu ana kadar, Asya'da birçok ülkeyi gezdim. Ayrıca, Avustralya, Yeni Zelanda'yı gördüm. Amerika kıtasında ise Brezilya, Paraguay, Arjantin, Uruguay gibi Orta Amerika ülkelerinin tamamını, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Meksika'yı gezdim. Ayrıca Avrupa ülkelerini gezdim. Afrika'ya henüz gitmedim. En son orayı gezmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu seyahatinde tekrar Asya kıtasını gezeceğini anlatan Akca, seyahatinin 3 ay süreceğini kaydetti.

"Hedefim 200 ülkeyi gezmek"

İlk olarak Tayland'a gideceğini aktaran Akca, şöyle devam etti:

"Seyahatim Tayland'dan başlayacak, Endonezya, Malezya, Singapur, Filipinler, Kamboçya ve Vietnam'ı gezeceğim. Bugüne kadar 50 ülke oldu. Toplamda 6 ülke gezeceğim, 56 ülke olacak. Hedefim 200 ülkeyi gezmek. Seyahat planı yaparken önceden internetten araştırma yapıyorum. 'Ucuz bilet bulabilir miyim, hesaplı otel bulabilir miyim?' diye bakıyorum. Kalacağım yerleri tespit etmeye çalışıyorum. Gideceğim ülkelerin yurt içi ve yurt dışı ulaşım durumlarına bakıyorum."

"Dili tarzanca ile hallediyorum"

Çıktığı seyahatlerde bugüne kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadığını vurgulayan Akca, "Başıma kötü hiçbir şey gelmedi. Dil olayını tarzanca ile hallediyorum. Mimiklerle, hareketlerle işlerimi gerçekleştiriyorum. Birazcık da İngilizce ile işi idare ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akca, engellerin kendisine engel olmadığına dikkati çekerek, engellilere "Mutlaka imkanları varsa yurt dışına çıksınlar. Türkiye'yi gezmeye çalışsınlar. İmkanları az ise bulundukları bölgeyi, çevreyi gezsinler. Hayata bakışları iyi olsun." tavsiyelerinde bulundu.