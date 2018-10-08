Engelli gencin yol kenarında ölü bulunması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan engelli gence aracıyla çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki zihinsel engelli ve epilepsi hastası Emrah Öztürk'e çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bor ilçesinde ailesi tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Emrah Öztürk, 4 Ekim'de Niğde-Bor karayolu kenarında ölü bulunmuştu. Engelli gence aracıyla çarptığı iddia edilen S.S. gözaltına alınmıştı.