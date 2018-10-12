Engelli gencin yol kenarında ölü bulunması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan engelli gence aracıyla çarptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan sürücü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Bor Cumhuriyet Savcısı, 18 yaşındaki zihinsel engelli ve epilepsi hastası Emrah Öztürk'e aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.S'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren üst mahkemenin, S.S'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar vermesi üzerine, zanlı cezaevine gönderildi.

Bor ilçesinde ailesi tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Emrah Öztürk, 4 Ekim'de Niğde-Bor karayolu kenarında ölü bulunmuştu. Engelli gence aracıyla çarptığı iddia edilen S.S. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.