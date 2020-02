Engelli gencin eğitim azmi

10 yıl önce geçişmiş olduğu iş kazası sonrası bir bacağını kaybeden 33 yaşındaki Recep Aktürk bu süreç zarfında kendisine eğitime adaması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir’de yaşayan ve 23 yaşında iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybeden Recep Aktürk’ün eğitim azmi çevresindekilerin büyük takdirini topluyor. Bir bacağını kaybetmesinin ardından lise eğitimini dışardan tamamlayan Recep Aktürk şimdi ise Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de bulunan kurslara katılarak eğitime hiçbir engelin olmadığı mesajını verdi. KAPEM’de ilk olarak bilgisayar kursuna başlayan Recep Aktürk daha sonra ise aynı anda İngilizce kursuna başlamasının ardından şimdi ise web tasarım kursunun açılmasını bekliyor.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezinde haftanın 4 günü kurslara katıldığını ifade eden 33 yaşındaki Recep Aktürk, inşallah ben benim gibi arkadaşlarıma örnek olurum. Bizim durumumuz eğitime asla engel değil dedi. Aktürk, “33 yaşındayım, Nevşehir merkezde oturuyorum ve yalnız yaşıyorum. 10 yıldır bu haldeyim. Kendinle barışık olman lazım. Engel diye bir şey yok aslında yeter ki bizim önümüze engel olmasınlar. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Eğitim çok önemli. İnşallah ben benim gibi arkadaşlarıma örnek olurum. Evde oturmasınlar. Çıksın ve sosyal aktivite olan kurslara katılsınlar. Ben liseyi de dışarıdan bitirdim. Sonra Nevşehir Belediyesi tarafından açılan bilgisayar kursuna katıldım. 1 ay sonra bilgisayar kursum bitecek ama ben bitmeden İngilizce kursuna da başladım. Bir kursum daha var. Ona da kayıt yaptırdım. Açıkçası haftanın 4 günü kurstayım. Benim bu durumum eğitimime asla engel değil. Yani engelli olmak eğitime engel değildir. Eğitim her yaşta her konumda her pozisyonda kendini geliştirmektir. Genel kültür olsun, toplum içinde olsun eğitim her zaman güzeldir. Yapabildiğim kadar eğitime devam edeceğim. İnsanın kendisi ile barışık olması lazım. Dediğim gibi engel diye bir şey yoktur aslında. Sadece empati yapmasını bilmeyen insanlar bize engel olmasınlar yeter. Geriye kalanı biz zaten aşarız” dedi.

“Kimse evine kapanmasın”

KAPEM’de kurslara katılan 33 yaşındaki Recep Aktürk kendisi gibi olan arkadaşlarına da seslenerek asla evinize kapanmayın çağrısında bulundu. Aktürk, “Eğitim her alanda güzel. Evde kapalı kalmakla bir yere gidilmiyor. Evde kapalı kalırsan strese girersin. Sosyalliği yakalamak için eğitim şart. Bizim diğer insanlardan hiçbir farkımız yok” diye konuştu.