Engelli gencin eğitim azmi
Nevşehir’de Yaşayan Ve 23 Yaşında İş Kazası Nedeniyle Bir Bacağını Kaybeden Recep Aktürk’ün Eğitim Azmi Çevresindekilerin Büyük Takdirini Topluyor. Bir Bacağını Kaybetmesinin Ardından Lise Eğitimini Dışardan Tamamlayan Recep Aktürk Şimdi İse Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (kapem)’de Bulunan Kurslara Katılarak Eğitime Hiçbir Engelin Olmadığı Mesajını Verdi.
10 yıl önce geçişmiş olduğu iş kazası sonrası bir bacağını kaybeden 33 yaşındaki Recep Aktürk bu süreç zarfında kendisine eğitime adaması dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir’de yaşayan ve 23 yaşında iş kazası nedeniyle bir bacağını kaybeden Recep Aktürk’ün eğitim azmi çevresindekilerin büyük takdirini topluyor. Bir bacağını kaybetmesinin ardından lise eğitimini dışardan tamamlayan Recep Aktürk şimdi ise Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de bulunan kurslara katılarak eğitime hiçbir engelin olmadığı mesajını verdi. KAPEM’de ilk olarak bilgisayar kursuna başlayan Recep Aktürk daha sonra ise aynı anda İngilizce kursuna başlamasının ardından şimdi ise web tasarım kursunun açılmasını bekliyor.
“Kimse evine kapanmasın”
KAPEM’de kurslara katılan 33 yaşındaki Recep Aktürk kendisi gibi olan arkadaşlarına da seslenerek asla evinize kapanmayın çağrısında bulundu. Aktürk, “Eğitim her alanda güzel. Evde kapalı kalmakla bir yere gidilmiyor. Evde kapalı kalırsan strese girersin. Sosyalliği yakalamak için eğitim şart. Bizim diğer insanlardan hiçbir farkımız yok” diye konuştu.