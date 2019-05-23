Engelli genç kız azmiyle devlet memuru oldu

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Umut Evi'nde barınan ve zihinsel yetersizliği (mental retardasyon) bulunan Yeter Akkuş, aldığı eğitimler, rehberlik ve destek hizmetleriyle çalışma hayatına kazandırıldı.

Mental retardasyona sahip 24 yaşındaki Yeter Akkuş, 2008 yılından itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması ve bakımı altında bulunuyor.

Eskişehir Avukat Lütfü Ergökmen Özel Eğitim Meslek Lisesinden 2013'te mezun olan Akkuş, aynı yıl Bakanlığa bağlı Yetişkin Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalmaya başladı.

Genç kızın, kuruluş bünyesindeki Çamlıca Umut Evi'nde barınırken kişisel gelişimi, sosyal yaşama adaptasyonu ve katılımı için kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerden yararlanması sağlandı. Çalışma hayatına katılabilmesi için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlandı.

Yeter Akkuş'ta görülen gelişmeler sonucu, onu günlük yaşamda destekleyen halası Satı Kaplan ile iş birliğine gidilerek geçen yıl kurum bakımı sonlandırıldı. Daha sonra rehberlik ve destek hizmetleri almaya devam eden Akkuş, 15 Nisan'da Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındande memur olarak çalışmaya başlayıp hayalindeki işe kavuştu.

- "Öz güvenim çok gelişti"

Hastanenin arşiv bölümünde çalışan Yeter Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman bir kurumda çalışma hedefinin olduğunu söyledi.

Yunus Emre Devlet Hastanesinin personeli olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Çalışmaya başladığım için kendimi çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Öz güvenim çok gelişti. Umut Evi'nde resim, müzik, el sanatları, halk oyunları ve sınavlara hazırlık eğitimleri aldım. EKPSS'ye hazırlandım. Öğretmenlerime ve devletime çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri katkılar saymakla bitmez. Benim gibi yurtlarda kalan arkadaşlarımın da yolları açık olsun. Onlar da inşallah benim gibi güzel yerlerde bulunurlar."