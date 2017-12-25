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Engelli çocukların polislik hayali gerçekleşti

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluk proje kapsamında 7 engelli çocuğun bir günlük temsili polis olduğu bildirildi.Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile AÜ Öğrencileri tarafından yürütülen...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:10
Engelli çocukların polislik hayali gerçekleşti
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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluk proje kapsamında 7 engelli çocuğun bir günlük temsili polis olduğu bildirildi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile AÜ Öğrencileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, polislik mesleğini çok seven engelli 7 çocuğun bir gün süreyle sembolik polis olarak görevli ekiplerle zaman geçirmesinin sağlanarak projeye destek verilmesi talebinde bulundular.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından AKUT merkezinden alınan engelli öğrenci, velileri ve dernek üyeleri Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü MOBESE sistemlerinin olduğu bölümleri gezdiler.

155 Polis İmdat Hattı ve telsizle görüşme yaptırılan çocuklar hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadılar.


Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiSosyal Sorumluk
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