Engelli çocuklar ritim tutarak rehabilite oluyor

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince açılan ritim kursuna katılan engelli çocuklar, rehabilite olma şansı yakalıyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli çocukların sosyalleşmesi, motive olması, kendilerini geliştirebilmeleri ve zamanlarını iyi değerlendirmesi amacıyla yaklaşık 2 ay önce ritim kursu açıldı.

Kursta darbuka, davul, keman, bağlama gibi enstrüman kullanımı ile halk oyunu eğitimi verilen çocukların başarı duygularının geliştirilerek sosyal hayata daha fazla katılmaları hedefleniyor.

Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli çocuklara yönelik ritim kursu açtıklarını söyledi.

Kursa katılan çocukların hepsinin müziğe yeteneği bulunduğuna işaret eden Ceylan, "Burada çocuklara yeteneklerini halkımızla paylaşmak için eğitim veriyoruz. Eğitim sonunda vatandaşlarımıza gösteri yapıyoruz." dedi.

Engelli çocuklara fırsat verildiğinde çok büyük şeyler başardıklarının görüldüğünü vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Çankırı'mızın yaren kültürü var. Çocuklarımız bunu çok seviyor. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de birlikte zaman geçiriyor. Müzik de bir tür rehabilitedir. Burada çocuklarımız rehabilite oluyor. Hem topluluğa uyum sağlama hem de bir şeyleri başarabildiklerini görmek onları çok mutlu ediyor. Aldıkları eğitim sayesinde arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşmayı, birbirlerine saygı duymayı öğreniyorlar. Toplumda nasıl davranmaları gerektiğinin eğitimine kadar müziğin onlara katkısı oluyor."

- "Engellilerde müzik, normal insanlara göre daha ön planda"

Müzik eğitmeni Suat Alnıdelik de engelli çocuklarda var olan yeteneği açığa çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yaklaşık iki aydır engelli öğrencilerle birlikte zaman geçirdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Alnıdelik, "Müzik dünyanın var oluşundan bu yana canlıların hepsinde etkili olmuştur. Bu arkadaşlarımızda müzik, normal insanlara nazaran biraz daha ön planda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Engelli çocukların ritim kulaklarının daha iyi olduğunun altını çizen Alnıdelik, kurs sayesinde yeteneklerinin ortaya çıktığını, zamanla da aralarından iyi bir müzisyen çıkabileceğine inandığını sözlerine ekledi.



