Engelli bireyler mesleki eğitimle istihdama katılacak

İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Koç Topluluğu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle, engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımına ivme kazandıracak "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi başlatıldı.

Koç Holding, toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam oranlarının artırılması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi.

"Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesinin protokol imza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje ile engelli istihdamının artırılması, toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerinin ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve işsizlik sorununun sosyal etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda Koç Holding ve İŞKUR iş birliğinde ülke ekonomisinin ve işverenlerin ihtiyaç duyacakları teknik ve teknik olmayan yetkinliklerde nitelik ve deneyimlerin kazandırılmasına yönelik mesleki eğitimler gerçekleştirilecek.

Eğitimlere katılacak kişiler iki kurumun çalışmalarıyla belirlenecek. Konunun ve alanının uzmanları tarafından verilecek olan eğitimler, içerik ve öğretim sistemine göre uzaktan eğitimle, Koç Topluluğu Şirketleri’ne ait fabrikalarda veya İŞKUR’un belirleyeceği merkezlerde yapılabilecek.





- "Engelli bireylerin istihdamını çok kıymetli buluyoruz"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, imza töreninde yaptığı konuşmada, 100 bine yaklaşan çalışan sayısıyla, Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

Etki alanlarının çok büyük olduğunu aktaran Koç, bu durumun kendilerine aynı zamanda sorumluluk da yüklediğini dile getirdi.

Ulaştıkları her insanda bir etki ve değişiklik yaratma imkanları olduğunu belirten Koç, "Sadece işimize karşı değil birbirimize, içinde yaşadığımız topluma ve dünyaya karşı da sorumluyuz. Bu kapsamda önceliklerimizden bir tanesi de iş ortamında fırsat eşitliği yaratmak. Kadın ve erkek, tüm ofis ve saha çalışanlarımızın kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmak için gayret ediyoruz. Çeşitliliğin gücüne inanan ve herkesin işe katkısını önemseyen bir topluluk olarak engelli bireylerin istihdamını çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Koç, 2012-2015 yılları arasında yürüttükleri “Ülkem İçin: Engel Tanımıyorum” projesi kapsamında bugüne kadar 19 okulun fiziki şartlarının engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiği bilgisini verdi.

Başta Koç Topluluğu çalışanları olmak üzere 36 şehirde toplam 126 bin kişiye ‘Engelliliğe Doğru Yaklaşım’ eğitimleri verildiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bin 360 işletmenin fiziki şartları ‘engelli dostu’ haline getirildi ve engellilere yönelik çok sayıda ürün ve hizmet geliştirildi. Ford Otosan Yeniköy Fabrikası, en baştan itibaren ‘Engelli Dostu’ olarak inşa edildi. Yeni açılacak bayi, mağaza ve şubeler hatta ATM’ler için ‘Engelli dostu olma’ şartı şirket prosedürlerine eklendi. Proje sürecinde Topluluk şirketleri tarafından 17 engelli dostu ürün-hizmet geliştirildi. Halen şirketlerimiz bu yöndeki çalışmalarını başarıyla sürdürüyorlar."





- “5 yılda 10 bin engelli vatandaşımıza mesleki eğitim vereceğiz"

Ömer Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile başlatacakları “Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesi kapsamında İŞKUR ile 5 yılda 10 bin engelli vatandaşa programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceklerini bildirdi.

Özellikle programlama eğitimi alan engelli bireylere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilmesinin de planlandığını anlatan Koç, "Programlama eğitimi alarak kendi işini kurmak isteyenlere mentorluk/danışmanlık desteği de sağlanacak. Eğitim alanlar arasından bin engelli bireye istihdam fırsatı yaratmayı hedefliyoruz. Engelli çalışma arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını iyileştirmek, engelli dostu işyerleri yaratabilmek adına çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Koç Holding olarak ekonomik ve toplumsal gelişimin bir bütün olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inandıklarını vurgulayan Koç, "İyi bir eğitime ve iş ortamına ulaşmada fırsat eşitliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu kapsamda, engellilerin ekonomik hayatta güçlenmelerine, sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine ve toplumsal duyarlığının artmasına katkı sağlayamaya devam edeceğiz.” dedi.





- "Engellilere yönelik çalışmalara ayrı bir hız ve önem verdik"





İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise İŞKUR olarak birçok program gerçekleştirdiklerini ama bugün ayrı bir mutluluk ve heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Hizmetlerin, içeriğine ve niteliğine göre önem arz ettiğini belirten Uzunkaya, bir toplumun tüm değerlerine sahip çıkması ve onlara özel ilgi ve alaka göstermesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun görevine başladığı ilk günden itibaren özel hizmet ve ilgiye ihtiyaç duyulan alanlara önem verdiğini aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:



“Sayın Bakanımız bu alanlarda gerek dünyadaki yeni gelişmeler, gerekse Türkiye’nin birikimi ve atılması gereken adımlarla ilgili kurumsal çalışmalarımıza, diğer taraftan da ilgili tüm paydaşlarla birlikte ciddi hazırlık ve çalışma sürecine önderlik ve liderlik yaptı. İŞKUR son dönemde başarılarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin istihdam kurumlarına örnek olacak çalışmalar yürüttü. Özellikle de engellilere yönelik çalışmalara ayrı bir hız ve önem verdik.

Bu kapsamda son dönemde engellilere yönelik özel ilgi ve alakayı gerçekleştirmek üzere İş Kulüpleri çalışmalarıyla, yine Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ‘artık engellilerin de koçu olacak’ anlayışıyla, onların iş gücü piyasamızda daha etkin ve belirgin yer almalarını ve ülkeye, millete, ailelerine katkı sunacak bir düzeye gelmelerini temin açısından önemli bir çalışmaya öncülük yaptık.”



Uzunkaya, söz konusu çalışmalar içinde, farkındalığın oluşması açısından engellilerin istihdamına bu yıl yine çok özel bir başlık açtıklarını belirterek, “Onların çalışma hayatında yer almalarını ve eğitimlerini ciddi anlamda önemsiyoruz. Bugün Bakanımız ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte gerçekleştirilen protokolün ülkemize ve engellilere hayırlar, güzellikler getireceğine ve nice yeni başarılara öncülük yapacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza törenine, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

