Engelli ayakkabı boyacısının azmi

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde yaşayan zihinsel engelli ayakkabı boyacısı 52 yaşındaki Kemal Çayır, azmiyle örnek oluyor.

Doğuştan engelli Çayır, ilçe merkezindeki Atatürk Parkı'nda bulunan çınar ağacının altında 35 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Vatandaşlardan Şabettin Çaylak, Çayır'ı 40 yıldır tanıdığını ve her zaman ayakkabılarını boyattığını söyledi.

Çaylak, "Memlekette işsizlik var deniyor, Kemal bu konuda en güzel örnek. İş yapmak isterse her yerde kendisine bir iş bulabilir. Bakın Kemal yaklaşık 40 yıldır ekmeğini boyacılıkla kazanıyor." dedi.

Her gün parkta boyacılık yapan Çayır'ın kendileri için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirten Hamdi Kaplan da "Ben 25 senedir tanıyorum ve 25 senedir ayakkabımı kendisine boyatmaya geliyorum. Kendi ekmeğini kazansın diye biz de elimizden gelen desteği oluyoruz. Çalışkanlığından dolayı da kendisini taktir ediyoruz." diye konuştu.

Parkta çay ocağı işletmecisi Selahattin Erdoğan ise Çayır'ın çalışkanlığı ile tüm ilçeye örnek olduğunu ifade etti.

Çayır'ı 15 senedir tanıdığını anlatan Erdoğan, "Bir bardak çayı bedava içmez. 'O da bizden olsun' desek kabul etmez. Kendine özgü davranışları hareketleri ve çalışkanlığı ile Kemal parkın ve ilçenin gülüdür. Kemal olmadığı zaman parkın tadı yok. Birçok sağlam ya da engelli insan para dilenir, ama Kemal sürekli ekmeğinin peşinde olan biri. Şimdiye kadar kimseye bir kötülüğü olmadı." dedi.

Kemal Çayır ise parkta ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığını, bu sayede kimseye muhtaç olmadığını söyledi.