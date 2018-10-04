Engelleri polis atlarıyla aşıyorlar

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisinde polis atları kullanılıyor.

Erciyes Mahallesi Akçaya mevkisine bu yıl kurulan Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki hipoterapi merkezinde, zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisine bilimsel yolla destek sağlanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, engelli çocukların aileleriyle yemek yiyebileceği, oyun oynayabileceği ve tedavileri için atlara binebileceği özel alanlar oluşturuldu.

Belirli periyotlarla hipoterapi merkezine getirilen çocukların, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolüyle tedavilerine katkı sağlanıyor.

Hipoterapi merkezinde engelli çocukların tedavilerinin yanı sıra aynı zamanda suç mağduru, suça sürüklenen, öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuklarına yönelik olarak da çeşitli sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı olarak her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve onlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

ÇOGEP'in amacının çocuk ve gençlerin topluma adaptasyonunu kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımız için bir hipoterapi merkezi oluşturduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızla iletişime geçilerek okullarımızın idarecileri ve uzman eğitmenler eşliğinde at çiftliğimizde çocuklarımızı ağırlıyoruz. ÇOGEP, emniyet teşkilatımız açısından suçla mücadeleye de pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Yapmış olduğumuz bu tarz çalışmaların geçen yıl içerisinde faydasını gördük. 2017'deki suç istatistiklerine baktığımızda son 4 yılın en düşüğünü gördük."

Proje kasamında kısa sürede 250 çocuğu ağırladıklarını dile getiren Erdoğdu, "Yaptığımız çalışmalara bilimsel birikim kazandırmak amacıyla farklı kurumlar ve üniversitelerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Hipoterapinin yeni yeni kullanılmaya başlanan bir tedavi metodu olduğunu anlatan Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Burada antrenörler eşliğinde çalışma yapmak istiyoruz. Bilimsel araştırma yapan hocalarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Onların yardımıyla bu hipoterapi metodunu daha yoğun şekilde kullanmak istiyoruz. Görüştüğümüz bedensel engelli veya down sendromlu çocuklarımıza okul yöneticileri ön test yapacak ve ata binme etkinliğine katıldıktan sonra çocuklarda değişim olup olmadığını bize rapor halinde sunacaklar. Hipoterapi alanında çeşitli çalışmalar yapmış ve sonuçlar elde etmiş uzmanlarla gerekli görüşmeleri yaparak 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bu projemizi faaliyet takvimine bağlamayı düşünüyoruz."

Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Bekir Karahan da hipoterapi tedavisinin uygulandığı çocuklardan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Projenin önemli bir çalışma olduğunu belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Sosyal hayata uyum çerçevesinde öğrencilerimizin özellikle bu çiftlikteki atlarla duygusal bir bağ kurdukları kaçınılmaz bir gerçek. Çocukların hayvanlara olan yaklaşımı hayvan sevgisinin artması, kendilerine olan güvenin artması konusunda önemli bir adım olarak düşünüyoruz. Biz de bu amaçla buradayız. İmkanlar ölçüsünde buraya sürekli geleceğiz. Okulumuzdaki diğer öğrencilerimizin de atlarla duygusal bir bağ kurması çocukların mevcut durumlarının ileriye götürülmesi anlamında büyük bir katkı sağlayacak."

Zihinsel engelli 10. sınıf öğrencisi Elmas Polatoğlu (16) da ata binmeyi sevdiğini ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

10. sınıf öğrencisi Enes Tüysüz (15) ise atlarla zaman geçirmekten mutlu olduğunu ve at çiftliğine bir daha gelmek istediğini dile getirdi.