Engelini unutup hayatını kızlarına kavuşmaya adadı

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta, 5 yıl önce eşinden ayrılan ve 3 kızı Sevgi Evleri'ne yerleştirilen işitme engelli anne, çocuklarını geri alabilmek için verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Emine Şahin (32), 8 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle duyma yetisini kaybetti.

Ailesi tarafından 16 yaşında evlendirilen Şahin, 5 yıl önce eşi tarafından terk edildi, çocukların velayeti ise annenin yaşadığı koşulların uygun olmaması nedeniyle babaya verildi.

Çiftin 3 kız çocuğu, bir süre sonra babaları tarafından Sevgi Evleri'ne bırakıldı.

Çocuklarının Sevgi Evleri'ne bırakılması üzerine anne Şahin, yaşları 9, 11 ve 13 olan kızlarını yanına almak için mücadele başlattı.

Okuma yazma bilmediği için iş bulmakta güçlük çeken ve bodrum katındaki evinde zor şartlarda tek başına yaşam mücadelesini sürdüren işitme engelli anne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu'nda açılan okuma-yazma kursuna başladı.

İşitme engelli olduğu için kursiyerlerle aynı başarıyı yakalayamayan Şahin, okul idaresinin yardımıyla Halk Eğitim Merkezi'ne durumunu anlatan mektup yazdı.

Şahin'in mektubu üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek, Şahin'in özel eğitim öğretmeninden ders almasını sağladı.

Azmi sayesinde kısa sürede okuma yazma öğrenen Şahin, İŞKUR aracılığıyla da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe yerleştirildi.

Sağlıksız koşullarda yaşadığı bodrum katındaki evinden TOKİ konutlarına taşınan Şahin'in evi de hayırseverler tarafından döşendi.

İş yerinde yerleri süpüren, paspas atan, camları silen, çay dağıtan Şahin'in en büyük hayali ise işte süreklilik sağlayarak ekonomik olarak iyi duruma geldikten sonra kızlarıyla aynı evde yaşamak.

- "Türkiye'ye örnek olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Şahin'in ilk olarak Nizamettin Songur Ortaokulu'na başvuru yaptığını söyledi.

Daha sonra Şahin'den okuma yazma kursunda engelli olduğu için başarı sağlayamadığını anlatan mektup aldıklarını belirten Savaşçı, şöyle konuştu:

"Biz de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz olarak hemen gerekli yerlerle irtibata geçtik. Buruciye İşitme Engelliler Ortaokulu'ndaki Songül hocamıza durumu anlattık. O da büyük fedakarlık yaparak Emine hanıma seve seve ders vereceğini söyledi. Kursa başladı, birinci kademeyi başarıyla bitirdi. İŞKUR aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde işe yerleşti. Bu işte emeği olanlara ve azmiyle Türkiye'ye örnek olacak Emine hanıma teşekkür ediyorum.

O düzenli bir iş sahibi olacak ve inşallah çocuklarını da yanına alacak. Biz de müdürlük olarak Emine hanıma her türlü desteği vereceğiz."

- "Kursta azmi, çalışkanlığıyla güzel bir performans gösterdi"

Şahin'e kurs veren işitme engelliler öğretmeni Songül Sarıtaş da Emine'nin tek başına hayatta kalma mücadelesinden çok etkilendiğini ve ona seve seve ders verdiğini söyledi.

Hızı, azmi, çalışkanlığı ve isteğiyle Şahin'in çok güzel bir performans gösterdiğini dile getiren Sarıtaş, "Dersleri hiç aksatmadı, sürekli geldi. Bana hep, 'Okuma yazma öğreneceğim, işe gireceğim ve çocuklarımı yanıma alacağım' derdi. Şimdi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleşti. Şu anki hedefi eğer işin devamlılığı olursa çocuklarını yanına almak." şeklinde konuştu.

Sarıtaş, Emine'nin hayatını kolaylaştırmak için ona uygun bir ev bulduklarını ve taşıdıklarını belirterek, "Sosyal hizmetlerden onun eski evine gelen yetkililer, ev ortamı çok sağlıklı olmadığı için çocukları vermedi. Ayda bir çocuklarını görmeye gidiyor. En azından tatillerde çocukları yanında kalabilsin istiyor." ifadelerini kullandı.

Engeli nedeniyle konuşmakta güçlük çeken ve işitme cihazıyla duyabilen Şahin, çocukları olmadan asla mutlu olamayacağını vurgulayarak, "Ben evlendim, ayrıldım, çocuklarımı da çocuk esirgeme kurumuna verdiler. Okuma yazma öğrendim, işe girdim, çocuklarımı alacağım." diye konuştu.

Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da Emine Şahin'in kurumlarında çalıştığını, çok dürüst ve çalışkan olduğunu söyledi.

Anne Şahin'in çocuklarıyla istediği zaman ve sık sık bir araya geldiğini dile getiren Tan, "Anne, tam olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladığında sosyal çalışmacılarımızın da izniyle çocukları vereceğiz. Biz de annenin bunu sağlayabilmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.