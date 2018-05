'Enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkartacağız'

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, partinin 2011 seçim müziği olan "Haydi Bir Daha" şarkısının sözlerini okuyarak başladı. Bu sırada şarkı da fonda çalındı.



Ankara Spor Salonu'nu dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerindeki Türk bayraklarını ve AK Parti flamalarını sallayıp cep telefonlarının ışıklarını yakarak karşıladı.



Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı ve karanfil attı.



Milletvekili adaylarının, milli iradenin temsilciliğine talip olarak kutlu yolculuğa çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. Biz, aynı zamanda Mecliste ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için de mücadele ediyoruz."



"(Vakit Türkiye vaktidir) diyerek yola çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran 2015'te yüzde 41 düzeyindeki oy oranına rağmen tarihlerinde ilk defa Mecliste çoğunluğu sağlayamadıkları bir seçim yaşadıklarını ifade etti.



"Biz, tek başımıza hükümet kuramadık ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar." ifadesini kullanan Erdoğan, 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilendiğini ve yüzde 49,5 oy oranıyla AK Parti'nin tek başımıza iktidara geldiğini, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaştıklarını hatırlattı.



Erdoğan, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştıklarını anımsatarak, "Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle süren, bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık. Tüm bu saldırıların üstesinden sadece ve sadece milli iradeye olan bağlılık ve güvenimiz sayesinde geldik. Biz de işte böyle bir mirasla ve 'Vakit Türkiye vaktidir' diyerek yola çıkıyoruz." diye konuştu.



"Mecliste de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor"

Erdoğan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız."



"Yaparsa yine AK Parti yapar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimize açıkladık. Bugün, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz." ifadesini kullandı.



Beyannamenin "Gelecek Vizyonu"yla ilgili bölümünü paylaşan Erdoğan, "Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanırken, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz, dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz." diye konuştu.



"Kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız"

Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda, geçici rüzgarlara kapılmayıp, dışa açık, rekabetçi, serbest piyasayı esas alan ekonomik yapının güçlendirilerek yola devam edileceğini bildiren Erdoğan şöyle devam etti:



"Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun tüm avantajlarını kullanarak, ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten, bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline dönüştüreceğiz. Üretim biçimimizi günümüzde en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelen yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bunun için de bilgiye dayalı üretim, büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız. Topyekün kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız."



"Ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız"

Son 16 yılda yapılan atılımlarla Türkiye'yi üst orta gelir grubuna yükselttiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı hedeflediklerini aktardı.



Türkiye'de bu gücün olduğunu kaydeden Erdoğan, "Hiç endişemiz yok. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştıracağız. Bir yandan gelir dağılımını iyileştirirken diğer yandan bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız. BM İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız." dedi.



"Ülkemizi cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz"

Erdoğan, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedeflediklerini bildirdi.



Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projeleri birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.



Özellikle savunma sanayinde gelecek dönemde Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağını, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına gireceğini vurgulayan Erdoğan, siber alanda da ülkenin yerli ve milli teknolojik altyapısıyla organizasyon kabiliyetini geliştireceğini kaydetti.



"Gereken adımları atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla tüm insanlık için değer üretmeye, yeni yeni atılımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Türkiye'nin özellikle gelişmekte olan ülkelerin sıkıntı ve beklentilerini dile getirmede önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu tecrübeden de faydalanarak AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Milletimizle birlikte bölgemizdeki ve tüm dünyadaki dost ve kardeş milletlerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Bunun için gereken işbirliklerini daha da sıkılaştırarak, katma değerin bu coğrafyalarda üretilmesi için gereken adımları da atacağız. Yakın coğrafyamızda huzur ve refah ortamı için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz."



"Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız"

AK Parti'nin önüne çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan taviz vermediklerini belirten Erdoğan, "AK Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar yaptıklarını saymaya kalksak karşımıza gerçekten çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran seçimlerinden sonra da demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız." dedi.



Toplumdaki her bireyin hayat tarzına gösterdikleri saygıyı bundan sonra da sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin siyasi, idari, adli ve ekonomik düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



"Terörle mücadele kesintisiz devam edecek"

"Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, seçim beyannamesinin dördüncü başlığını "İnsan ve Toplum" olarak belirlediklerini bildirdi. Erdoğan, AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla iktidara geldiğini ve tüm icraatlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Eğitimin altyapı eksiğini geçen 16 yılda büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki yıldan itibaren de tüm okulların tam gün eğitime geçebilecek hale geleceğini söyledi.



"Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçeğe dayalı potansiyelin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılmasını sağlayacak, bireyden topluma, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir eğitim ortamını inşa edeceklerinin altını çizdi.



"FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz." diyen Erdoğan, "Üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Kültür merkezi olmayan il kalmayacak"

Telif haklarından kültür mirasına kadar her alanda eksiklikleri tamamlayarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kültürümüzün dünyaya tanıtımında çok önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine özel destek vereceğiz. Kütüphanelerimizi, yaşayan mekanlar anlayışıyla, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşaatı bitmek üzere olan 5 milyon kitap kapasiteli kütüphanemizi dünya çapında bir merkez haline getireceğiz. 24 saat öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Rami Kışlasını, restorasyonunu tamamladıktan sonra 7 milyon kitaba sahip bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Nüfusu 5 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerimizin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. Kültür merkezlerimizi de özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezimiz olmayan il kalmayacak."



"Büyümeyi destekleyen her adımı kararlılıkla atacağız"

Seçim beyannamesinin 5. başlığının "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" olduğunu aktaran Erdoğan, "Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Özellikle mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, yüksek büyümenin ekonomi politikalarının lokomotifi olduğunu vurgulayarak, "İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu alanlardan başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını arttırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz." diye konuştu.



"Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını azaltacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sermaye piyasalarımızı yeni araçlarla derinleştirerek işletmelerimizin bu imkanları daha etkin kullanmasını sağlayacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz.



Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. KOBİ'lerin verimliliğini artıracak, dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayiye sahip, yüksek katma değerli tarımsal üretimi olan, küresel bazda örnek gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecektir."



"Uzay Ajansımızı bu yıl kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamenin 6. başlığının ise "Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" olarak saptandığını belirterek, "Bilim, teknoloji, Ar-Ge konusunda başlattığımız çalışmaları 'milli teknoloji' hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz." diye konuştu.



Hava Savunma Sistemleri projelerinde önemli mesafe katedildiğini ve bunların hızla bitirileceğini aktaran Erdoğan, "Uzayda bayrağımızı temsil edecek çalışmaları yürütecek Uzay Ajansımızı bu yıl kuruyoruz." diye konuştu.



"Demokrasimiz bakımından utanç vericidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir." diye konuştu.



"Ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

Ulaştırmanın, AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan bir diğeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ekonomimizin can damarı olan ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkaracağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilometreye çıkardık. Bunu da 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Havacılık ve denizlik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline getireceğiz. Demir yollarında hızlı tren hatlarını süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Demiryolu ağımızı 25 bin kilometreye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sektörü, demiryolu taşımacılığında da etkin olmaya teşvik edeceğiz."



"Türkiye'yi küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz"

Seçim beyannamesinin sekizinci ve son başlığını "dış politika ve milli güvenlik" konusunun oluşturduğunu aktaran Erdoğan, dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımlarını devam ettireceklerini söyledi.



Erdoğan, "Bağımsız ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz Türkiye'yi, bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz." dedi.



Bölgenin demokrasiye ve insan haklarına saygılı, istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda insanlığın vicdanı, mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Dış politikada elde ettiğimiz kazanımların ticaret ve yatırım olarak ülkemize dönmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Boşuna 'one minute' demedik, boşuna 'dünya beşten büyüktür' demedik. İşte bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirerek dünyanın her yerinde Türkiye'nin daha etkin temsilini sağlayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürecek, Kırım'ın asli halkı olan Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının teminini önceliğimiz olarak koruyacağız."



"Kudüs huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz"

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, siyasi ve ekonomik olarak destekleyeceklerini, Ada'da adil bir çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.



Orta Asya ülkeleriyle giderek gelişen ilişkilerini siyasi, kültürel, ekonomik olarak daha ileri boyutlara ulaştıracaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimizi derinleştirecek, halklarımız arasındaki kültürel ve beşeri ilişkileri sürdüreceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Güvenliğini sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik edeceğiz"

Suriye topraklarının tüm teröristlerinden arındırılıncaya kadar bu ülkedeki faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Erdoğan, "Kuzey Suriye'yi teröristlerden temizleyeceğiz ve oranın halkı topraklarına dönecek. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin, güvenliğini sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik edeceğiz." bilgisini verdi.



Dünyanın geleceği olarak gördükleri Afrika'da her alanda daha etkin şekilde yer almak için çaba göstereceklerini ifade eden Erdoğan, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi oluşumları da en etkin şekilde kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.



Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın haklarını korumak için gerekli tedbirleri alamaya devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Bosna Hersek'te, Avrupa'nın dört bir yanından gelen kardeşlerimizle orada nasıl bütünleştiğimizi herhalde televizyonlardan izlediniz." dedi.



Erdoğan, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün terör örgütleriyle mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, terör örgütlerinin ülkeyi hedef alan saldırıları yanında, propaganda ve finans kaynaklarının kesilmesine yönelik tedbirleri de yaygınlaştıracaklarını vurguladı.



"Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz"

"Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Türkiye'yi büyütürken, tüm kesimlerin hak ettikleri refaha ulaşmalarını sağlamakta kararlıyız. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü, vakit birlik vakti."



"Yerli otomobilimizi yapacağız"

"Yerli otomobilimizi yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, prototipi gelecek yıl tamamlamayı ve 2021'de ticari üretime geçmeyi planladıklarını belirtti.



Otoyolların bir bölümünün inşasına başlandığını, bir bölümüne ise yakında başlanacağını açıklayan Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamını önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete açıyoruz." diye konuştu.



Erdoğan, Ankara-Delice, Burdur-Alanya, Denizli-Antalya, Ankara-Sivrihisar otoyollarının 2023 perspektifi kapsamındaki projelerden olduğunu belirterek, "Ovit Tüneli'ni bu yıl, Zigana Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cizre ile Şırnak'ı birbirine bağlayan Cudi Tünelleri beton kaplama aşamasına geldi. İnşallah yakında onları da hizmete açacağız." dedi.



"Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir"

Erdoğan, 2023 perspektifinde Erzurum'dan Samsun'a, Malatya'ya kadar birçok şehrin hızlı tren konforuyla tanıştırılacağını belirterek, "İstanbul'da inşası bitmek üzere olan yeni havalimanımız, Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir." dedi.



"Eski statları Millet Bahçeleri'ne dönüştürüyoruz"

Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere, özellikle merkezi bölgelerde eski statlar, yeni statlar yapıyoruz ya eski statları Millet Bahçeleri'ne dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim'de taşınacak olan Atatürk Havalimanı'nın tamamında kuracağımız Millet Bahçesi'dir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Artık orası havalimanı olmaktan çıkacak, orayı aynen bir Central Park, bir Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz ve onların hepsinden daha büyük olacak. Onların 3 katı büyüklükte olacak. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele değil, icraat. Ayrıca, Başakşehir, Maslak, Pendik, Bakırköy'de de bunlara ilaveten yapılacak millet bahçelerimiz var. İstanbul'un farklı bölgelerinde 30 tane daha yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara'da mevcut AKM alanını, İzmir'de değişen statların yerine bu tür parklar yapacağız. Eskişehir'de eski stadı, artık orayı da bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Bursa'da eski stadın yerine, Trabzon'da eski Avni Aker Stadı'nın yerine orda da yine bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Gaziantep'te, Adana'da, Mersin'de, Samsun'da, Malatya'da eski statların yerlerini Millet Bahçeleri haline çeviriyoruz. Şimdi soruyorum kimmiş çevreci? Bugüne kadar milyarlarca fidan diken bir iktidarız biz. Şimdi bunu çok daha farklı bir döneme getiriyoruz."



"AK Parti'nin en büyük gücü milletiyle olan bağı"

Ar-Ge'den haberleşmeye, bölgesel ve kırsal kalkınmadan sosyal destek programlarına kadar daha çok sayıda projeleri olduğunu kaydeden Erdoğan, anlattıklarının ise özetin özeti mahiyetinde olduğunu vurguladı.



Beyannamenin 360 sayfalık kitap halinde dağıtılacağını ve tüm detayların orada yer alacağını belirten Erdoğan, "Sizlerden bu perspektifi öncelikle çok iyi hazmetmenizi ve seçim çevrenizdeki vatandaşlarımıza çok iyi anlatmanızı istiyorum. AK Parti'nin en büyük gücü milletiyle olan bağı ve elbette bunun bir parçası olan ülkesine yaptığı hizmetlerdir. Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yoktur. Varsın diğer adaylar, partiler, yalanla, iftirayla, kavgayla vakit geçirsin. Siz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı milletimize anlattın." diye konuştu.



AK Parti adayı olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adaylarının duruşu, bakışı, anlayışı, aşkı ve davası olan insanlar olduğuna vurgu yaptı.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Unutmayınız sizler aynı zamanda bir büyük medeniyet davasının temsilcisisiniz. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik'te Selçuklu'yla, Söğüt'te Osmanlı'yla, Ankara'da cumhuriyetle güzel bir başlangıç yaptık. 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'la milletimizle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 'Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek milletimizin takdirine sunduğumuz seçim beyannamemizin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Vakit birlik, vakit Türkiye vaktidir. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak."