Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, "15 Temmuz ruhunu ortaya koyup birbirimize kenetlenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Engiz, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yerli üretime destek verilmesi ve milli gelirin artırılması için çeşitli alanlara para akışı sağlayacak alternatif kaynakların yaratılması gerektiğini aktaran Engiz, şöyle devam etti:

"Ekonomik savaşlar başlıyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünya ile alakalı bir sorun. Peki ne yapmamız lazım? Kendi içimizde kendi kendimizi desteklemeli, israftan uzak durmalı, harcamalarımızı dikkatli yapmalıyız. Firmalar fırsat düşkünlüğü yapamamalı. Milli ve manevi değerlerimizi unutmamalıyız. 15 Temmuz ruhunu ortaya koyup birbirimize kenetlenmeliyiz. Üretici ve tüketici aynı ortak noktada buluşmalı, yerli üretim ve tüketime yönelmeliyiz. Sanayi, sağlık ve turizmde akılcı ve kararlı adımlar atmalıyız. İş dünyası ortak noktada buluşmalı ve birbirini desteklemelidir. Şehrin yerel yöneticileri de buna destek olmalı."