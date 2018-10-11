Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na rektörlüğe bağlı birimlerde ve kampüs içerisinde bazı özel işletmelerde yüzde 10 indirim yaparak destek verdi.

CÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Erkul, merkezi kafeterya önünde yaptığı basın açıklamasında, enflasyonla topyekun mücadele kapsamında üniversite olarak üzerlerine düşeni ilk günden yaptıklarını söyledi.

Bunun sembolik bir anlamı olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal anlamdaki çağrısına yanıt verme anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan Erkul, "Bunun ülkemizin bütün kurumlarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede üniversitemizin kendi işletmelerinde yüzde 10 indirime başlıyoruz. Vakfımıza bağlı kiracı işletmeciler de kampanyamıza destek verdi. Bunun çok büyük anlamı, çok büyük derinliği olduğunu düşünüyorum. Uluslararası kuşatılmışlık içerisinde, ülkemizin ekonomik anlamda kuşatıldığı dönemde bunun anlamlı olduğunu düşündük." diye konuştu.

Erkul, yaklaşık 60 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede, rektörlüğe bağlı birimlerde ve kampüs içerisindeki özel işletmelerde 3 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulayacağını belirtti.

CÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Yekbaş da vakıf kantinlerinde zarar etmesinden dolayı şimdilik bir indirime gitmeyeceklerini dile getirerek, "İleriki dönemlerde kampanyaya bakmaksızın öğrenciler için gereken indirimler uygulanacak." dedi.

