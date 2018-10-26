İSTANBUL (AA) - Nuh Çimento Sanayi AŞ, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vermek amacıyla yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

Nuh Çimento'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, tüm ambalajlı çimento ürünlerinde yüzde 10 indirim yaparak sürece destek olacak." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 9 Ekim'de duyurulmuştu. Albayrak, "Bu harekete katılım için tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekun bir mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

